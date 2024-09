Il turista 45enne aveva accusato un malore all'altezza del sesto anello

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio del 4 settembre per soccorrere un turista di 45 anni che aveva accusato un malore al sesto anello della Torre di Pisa. Il personale ha immobilizzato l’uomo sulla tavola spinale, per poi estrarlo dall’esterno con l’ausilio dell’autoscala e del toboga. Una volta a terra è stato affidato all’ambulanza del 118 giunta sul posto per il trasporto all’ospedale Cisanello. Presente anche la Polizia Municipale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata