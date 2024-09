Il sindaco Giuseppe Sala si è recato in via Rilke e via Vittorini

Veri e propri laghi si sono formati in molte zone di Milano dopo la bomba d’acqua che è caduta sul capoluogo meneghino questa mattina. È il caso di via Rilke e via Vittorini, dove gli abitanti sono costretti a spostarsi con l’acqua all’altezza delle ginocchia, a seguito dell’innalzamento del fiume Lambro. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Le continue piogge hanno fatto innalzare il livello dei fiumi Olona, Lambro e Seveso. Per il Seveso attivata la vasca, che essendo la sola in funzione deve reggere fino a stasera. Il Lambro ha superato quota 2.60 a via Feltre: abbiamo evacuato le comunità Ceas e Exodus”. Lo rende noto l’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli.

