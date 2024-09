La vittima uccisa con un arma da taglio, ferito

Carabinieri e ambulanze sul luogo della sparatoria avvenuta mercoledì mattina poco prima delle 11 in via Nino Besozzi a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano. Un uomo è morto e un altro risulta ferito. Entrambi i coinvolti appartengono all’ambiente degli ultras dell’Inter. La vittima è Antonio Bellocco, 36 anni, legato alla curva nerazzurra e vicino agli ambienti della ‘ndrangheta. Il ferito, accusato dell’omicidio, è Andrea Beretta, capo ultrà dell’Inter, rinvenuto con lesioni d’arma da fuoco ad una gamba e portato in codice giallo al San Raffaele di Milano.

