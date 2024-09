A sinistra Antonio Bellocco, la vittima. Dietro, con la maglia bianca, Andrea Beretta

La vittima è Antonio Bellocco, vicino agli ambienti della 'ndrangheta. Arrestato Andrea Beretta, capo ultrà Inter

Un uomo è morto mercoledì mattina in una sparatoria poco prima delle 11 a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, in via Nino Besozzi. Al momento la dinamica non è chiara. A quanto si apprende da fonti sanitarie sono coinvolti due uomini, uno di età non nota e l’altro di 49 anni. Il 49enne è stato portato in codice giallo al San Raffaele di Milano con lesioni d’arma da fuoco a una gamba. L’altro, rinvenuto con lesioni da taglio ma non da arma da fuoco, è invece deceduto. Sul posto il personale medico e le forze dell’ordine.

L’aggressore sarebbe un capo ultras dell’Inter

I due protagonisti della sparatoria apparterebbero ad ambienti ultras dell’Inter ma quanto accaduto, secondo quanto si apprende, non sarebbe da ricollegare direttamente al tifo organizzato nerazzurro. In particolare, l’aggressore sarebbe un capo ultras.

Arrestato Andrea Beretta

Andrea Beretta, capo ultrà dell’Inter, è stato arrestato per l’omicidio avvenuto questa mattina a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. La vittima è Antonio Bellocco, 36 anni, anche lui legato alla curva nerazzurra e vicino agli ambienti della ndrangheta. Bellocco avrebbe sparato a Beretta che poi lo avrebbe ucciso a coltellate.

La vittima è Antonio Bellocco

La vittima dell’omicidio avvenuto questa mattina a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, è Antonio Bellocco, 36 anni, legato alla curva nerazzurra e vicino agli ambienti della ‘ndrangheta. Per la sua morte è stato arrestato Andrea Beretta, 49 anni, capo ultrà dell’Inter: l’uomo al momento è in ospedale in attesa di essere operato.

Sui social foto Beretta e Bellocco abbracciati poche ore prima dell’omicidio

Antonio Bellocco e Andrea Beretta insieme poche ore prima dell’omicidio per una partita di calcetto. Lo testimonia una foto pubblicata sull’account Instagram del capo ultras della Curva Nord dell’Inter, Marco Ferdico. Nella foto postata anche nelle storie, in cui ci sono i tag, mostra Beretta che abbraccia Bellocco prima di un derby tra tifosi nerazzurri e milanisti.

Vittima legata a ‘ndrina di Rosarno

Antonio Bellocco, la vittima dell’omicidio avvenuto questa mattina a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, era legato all’omonima famiglia ‘ndranghetista di Rosarno, nel Reggino. Il 36enne in passato era stato lui stesso condannato per reati di mafia. Per la sua morte è stato arrestato il capo ultras dell’Inter Andrea Beretta, al momento in ospedale.

