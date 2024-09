L'uomo che si era messo davanti ai due per impedirne la fuga è rimasto gravemente ferito

Un ragazzo di 22 anni di nome, Sabastian Juan Santoni, nato in Colombia ma residente a Fonte Nuova, in provincia di Roma è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e rapina. Il 22enne, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, insieme ad un complice minorenne suo connazionale, anche lui arrestato, il 21 agosto scorso si è introdotto nell’autorimessa ‘Angelico Parking’ di viale Angelico 32 dove, dopo aver rubato una macchina parcheggiata, una Toyota Yaris ha investito, ferendolo gravemente, il custode del garage che si era messo davanti ai due per impedirne la fuga.

La vittima del tentato omicidio, V. H., secondo quanto scrive il Gip Emanuela Attura, nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ‘cadeva sul cofano anteriore, lo trascinava per alcuni metri e riusciva a disarcionarlo facendolo sbattere contro la colonna d’ingresso della rimessa; dopo una breve retromarcia riprendeva la marcia e con il faro anteriore sinistro impattava la testa’ di Volodymyr Handzuk, ‘che si trovava ancora a terra riuscendo ad allontanarsi’.

