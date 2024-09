A perdere la vita Alessio Mancini, 22 anni. Tajani: "Profondamente addolorato"

Tragedia martedì sera a Itri in provincia di Latina. È morto in un incidente stradale il 22enne Alessio Mancini, coordinatore della sezione di Itri dei giovani di Forza Italia: era in sella alla sua moto quando per cause in via d’accertamento si è scontrato con un’automobile che procedeva nel senso opposto di marcia, all’altezza di via Sperlonga. Indagano i carabinieri.

“Profondamente addolorato per la scomparsa di Alessio, nostro coordinatore di FI Giovani a Itri (LT), rimasto tragicamente coinvolto in un incidente. Un forte abbraccio alla famiglia e ai suoi amici. Lo ricorderemo a Bellaria il prossimo fine settimana. Ciao Alessio, riposa in pace”, ha commentato su X il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

