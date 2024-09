Sabrina Ditaranto a margine dell'interrogatorio del 17enne al carcere Beccaria

Si è tenuto martedì l’interrogatorio del 17enne reo confesso dell’omicidio di madre, padre e fratellino di 12 anni, avvenuto tra la notte del 31 agosto e quella del primo settembre nella casa di famiglia a Paderno Dugnano. La procuratrice facente funzione per i minorenni Sabrina Ditaranto, all’uscita del carcere Beccaria dove il giovane è detenuto: “Abbiamo deciso di interrogarlo nuovamente per puntualizzare qualche dettaglio sulla premeditazione, ma la nostra ipotesi non cambia. Resta premeditazione. È abbastanza tranquillo, sereno è eccessivo. Ha ridimensionato un po’ la premeditazione, rimane un pensiero non immediatamente precedente all’azione. Per il pentimento ci vuole tempo“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata