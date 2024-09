L'avvocato Amedeo Rizza a LaPresse: "Sa di non poter tornare indietro, ora dobbiamo capire perché l'ha fatto"

Il diciassettenne reo confesso dell’omicidio di padre, madre e fratellino dodicenne a Paderno Dugnano nel milanese è “provato e dispiaciuto” e ha chiesto di vedere i nonni. Lo ha detto a LaPresse il legale del giovane, Amedeo Rizza. “Ha chiesto di vedere i suoi nonni, l’incontro ci sarà dopo l’interrogatorio per l’udienza di convalida che non è ancora stato fissato”, ha raccontato l’avvocato, che ha incontrato il suo assistito in mattinata al centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria di Milano. “È provato, è consapevole di quanto successo, oggi più di tre giorni fa, e sa che non può tornare indietro”, ha sottolineato. “È dispiaciuto di non poter tornare indietro, ora dobbiamo capire perché l’ha fatto, se c’è un perché”, ha aggiunto, e concluso: “Tutta la famiglia è vicina al ragazzo, il nonno soprattutto che lo sta seguendo e ha interesse a tutelare suo nipote. Vuole aiutarlo”.

