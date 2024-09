La piccola è caduta battendo la testa. Sull'episodio indagano i Carabinieri

Una bambina di 6 anni è morta ieri sera intorno alle 21 e 30 in un parco di Villongo, nella bergamasca. La piccola, nata in Italia da genitori di origini marocchine, era al parco con la madre quando è salita su una altalena per disabili. La piccola è caduta, battendo la testa. Immediato il ricovero al Papa Giovanni XXIII dove è deceduta. Sull’episodio indagano i carabinieri.

