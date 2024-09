Gli inquirenti davanti ai giornalisti dopo il triplice omicidio compiuto da un 17enne nel Milanese

Un vero e proprio movente non c’è dietro il triplice omicidio di Paderno Dugnano. Lo ha sottolineato la procuratrice facente funzione per i minorenni di Milano, Sabrina Ditaranto, che ha incontrato i giornalisti all’indomani dell’arresto del 17enne che ha confessato di aver ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni, nel Milanese. “Ci sono probabilmente considerazioni sociologiche, in questo momento ancora molto azzardate, ma per il perché di questo fatto atroce bisognerà scavare ancora molto“, racconta Ditaranto. “Ha parlato di un suo malessere nella relazione tra sé e gli altri, non era sereno, era molto provato ma si è reso conto che è successo un qualcosa di definitivo“, ha aggiunto la procuratrice parlando del giovane.

