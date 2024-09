Code in aumento sull'A22 e non solo nel weekend che chiude agosto e le vacanze di molti italiani

Domenica di controesodo sull’Autostrada del Brennero e non solo. Il servizio viabilità della società segnala in carreggiata sud traffico intenso tra Carpi e l’allacciamento con l’A1 con 2 chilometri di code in aumento. Traffico rallentato, sempre in direzione sud, anche tra Egna-Ora e Affi lago di Garda. Code anche sull’A1 e sull’A14 in direzione nord.

Ieri è stato un sabato molto difficile sulle strade e autostrade italiane. Una giornata segnata da gravi incidenti stradali con diverse vittime da Nord a Sud, mentre era in atto il controesodo dell’ultimo weekend di agosto.

