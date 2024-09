Madre, padre e figlio di 12 anni sono stati trovati morti in casa con ferite di arma da taglio

(LaPresse) Triplice omicidio a Paderno Dugnano, nel Milanese. Madre, padre e figlio di 12 anni sono stati trovati morti in una villetta di via Anzio con ferite di arma da taglio. A dare l’allarme nella notte è stato l’altro figlio di 17 anni, unico sopravvissuto della famiglia, che ha chiamato il 118. Gli inquirenti lo stanno sentendo per ricostruire quanto accaduto, non si esclude l’ipotesi di una strage familiare.

