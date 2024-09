Immagini Facebook Fabrizio Longo

Il 62enne un esperto di montagna: era in solitaria sulla ferrata fra il Corno di Lago Scuro e Punta Pisgana

E’ Fabrizio Longo, 62 anni, direttore di Audi Italia, la vittima di cima Payer, nel gruppo dell’Adamello. Originario di Rimini ma residente a Verona, Longo era un alpinista esperto e assiduo frequentatore di Madonna di Campiglio. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, l’uomo era in solitaria sulla ferrata fra il Corno di Lago Scuro e Punta Pisgana a una quota di 3.000 metri. All’improvviso è precipitato nel vuoto per circa 200 metri, morendo sul colpo.

A dare l’allarme al Soccorso alpino è stato un altro alpinista che avrebbe assistito all’incidente. All’arrivo dei soccorsi per Longo non c’era più nulla da fare. La salma è stata recuperata dall’elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo.

La dinamica dell’incidente di Fabrizio Longo

Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, è morto a circa tremila metri di altitudine mentre percorreva una via ferrata verso la cima Payer, tra le montagne del gruppo dell’Adamello, al confine tra le province di Brescia e di Trento. Il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto e attento, nella mattinata del 31 agosto aveva intrapreso il percorso in solitaria, ma a un certo punto, forse dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato nel vuoto per 200 metri. L’allarme è stato dato da un altro alpinista, che ha assistito all’incidente. I soccorritori, partiti dalla stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino, hanno raggiunto in elicottero il luogo dell’incidente, individuando immediatamente Longo. Ma quando l’équipe sanitaria è sbarcata sul posto in hovering il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962. Aveva una grande passione per le montagne, e, sotto la sua guida, Audi Italia ha legato la sua immagine a quella della Federazione Italiana Sport Invernali.

“Un lutto terribile per federazione – ha detto il Presidente Fisi Flavio Roda – che con Longo ha collaborato proficuamente per anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia”.

