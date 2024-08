Immagini di repertorio

Il sindaco: "Comunità scossa da ignobile atto criminale"

Assalto all’ufficio postale di Torremaggiore (in provincia di Foggia) con l’impiego di una ruspa. Il mezzo ha distrutto una parete dell’immobile che ospita le Poste, in via della Costituente. Il commando è entrato in azione attorno alle 3.30. Stando a quanto si apprende, il gruppo era composto da almeno cinque persone ed è riuscito a portare via la cassaforte, posizionata sul lato della parete demolita. Bottino da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Sindaco Torremaggiore: “Comunità scossa da ignobile atto criminale”

“La nostra comunità è profondamente scossa da questo ignobile atto criminale perpetrato con mezzi estremi da criminali senza scrupoli pur di raggiungere il loro obiettivo”. Così il sindaco di Torremaggiore (Foggia), Emilio Di Pumpo, sulla sua pagina Facebook, commenta l’assalto con una ruspa all’ufficio postale del paese, avvenuto nella notte. “Siamo certi del grande impegno delle forze dell’ordine che condurranno le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili dell’assalto”, prosegue. “Confidiamo inoltre nella celerità con cui Poste Italiane provvederà al ripristino dei luoghi e dei servizi essenziali per l’intera comunità“, conclude il primo cittadino

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata