Prosegue la tre giorni dedicata ai giovani imprenditori calabresi e organizzata dall’associazione 'L’Orodicalabria'

“Qualsiasi iniziativa ha bisogno di formazione, una formazione culturale e imprenditoriale che può dare soltanto chi ha già fatto l’imprenditore con le proprie testimonianze”. Così il presidente di Confartigianato Imprese Calabria Roberto Matragrano, sottolineando l’importanza della Summer School ‘Si può già fare’, la tre giorni dedicata ai giovani imprenditori calabresi e organizzata dall’associazione L’Orodicalabria a cui ha partecipato in occasione della seconda sessione di talk serali a Belvedere Marittimo. “Perché i ragazzi partano? Perché non sanno cosa fare” rimarca Matragrano, secondo cui, se pur la laurea all’UNICAL rappresenti un importante merito, i nostri ragazzi “non pensano ci sia la possibilità, nel proprio territorio, di avere lavoro”. Così facendo si perdono i frutti del lavoro di tanti giovani calabresi che invece lontani dalla propria regione riescono a emergere con le proprie attività imprenditoriali: “Queste forze devono rimanere in Calabria e venire formate culturalmente”, anche se questo significa pensare “una volta e per sempre che il posto fisso non è il futuro del giovane”. “Essere nella propria terra è importante – conclude quindi il presidente regionale di Confartigianato – e dare il proprio lavoro alla propria terra si può fare e si può fare con la propria impresa, mettendosi in proprio, perché il posto fisso non c’è più”.

