Feriti anche la madre dei piccoli e il conducente

Quattro feriti, tra cui due bambini, in un incidente avvenuto nel Veneziano: alle 17:30 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alcide De Gasperi a Salzano, per un’auto finita contro un albero dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme a due bambini e la mamma. I vigili del fuoco arrivati da Mestre hanno estratto la donna rimasta incastrata, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in codice rosso all’ospedale di Mirano. I due bambini e l’autista erano già stati trasferiti dai sanitari sempre in codice rosso all’ospedale di Treviso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

