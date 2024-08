Foto di archivio

Per loro disposto il divieto di dimora nel comune di Cerreto Sannita dove si trova la struttura in cui lavoravano

I carabinieri di Cerreto Sannita e della tenenza della Guardia di Fidanza di Solopaca, in provincia di Benevento, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza – emessa dal gip di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica – di divieto di dimora nel Comune di Cerreto Sannita con limitazione territoriale circoscritta all’area interdetta del luogo di lavoro, nei confronti di quattro operatori socio-sanitari (OSS), tutti residenti nella Valle Telesina, accusati di maltrattamenti aggravati ai danni degli anziani ospiti presso una Casa Albergo per Anziani e Comunità Tutelare per persone non autosufficienti con sede nel Comune di Cerreto Sannita.

Schiaffi, calci e vessazioni

A seguito delle indagini coordinate dalla Procura beneventana, è emerso che gli indagati, nella loro qualità di Operatori Socio Sanitari, da gennaio 2024 maltrattavano gli anziani ospiti della struttura percuotendoli con schiaffi, calci e tirate di capelli e schernendoli. Le violenze sono avvenute nei confronti di soggetti non autosufficienti e con disabilità riconosciuta. Inoltre, le condotte si sono verificate anche alla presenza di altri anziani ospiti della residenza incutendo in loro un profondo timore per la loro incolumità e creando un clima di vessazione e sopraffazione. Molteplici sono gli elementi gravemente indiziari a carico dei predetti, acquisiti attraverso segnalazioni, sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti e da alcuni anziani ospiti, intercettazioni telefoniche e inequivocabili immagini tratte dalle intercettazioni ambientali audiovideo, registrate all’interno della struttura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata