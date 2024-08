È successo a Sarroch, la donna era deceduta nel periodo del Covid, probabilmente durante il lockdown

Era morta nel periodo del Covid, probabilmente durante il lockdown: ma invece che denunciarne il decesso, il figlio ne ha nascosto il cadavere in freezer per continuare a percepire la sua pensione. È successo a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. I carabinieri hanno scoperto i fatti dopo una soffiata: hanno fatto scattare la perquisizione e trovato il cadavere della 78enne Rosanna Pilloni in un freezer al pianterreno della casa dove viveva con il figlio Sandro Mallus, 54 anni. L’uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. In giornata saranno sentiti il medico di famiglia (pare che la donna avesse alcune patologie) e i vicini, per capire come mai nessuno si fosse preoccupato per il fatto che la 78enne fosse sparita da anni. Il fratello dell’uomo vive all’estero, mentre con il padre i rapporti si erano interrotti dopo la separazione avvenuta anni fa. Madre e figlio vivevano insieme in una situazione di disagio e difficoltà. L’autopsia sarà eseguita probabilmente venerdì dal medico legale Roberto Demontis.

