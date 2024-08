"Per i napoletani è un rito, ne bevono in media tre o quattro al giorno", ha aggiunto

“Per i napoletani il caffè è un rito, ne bevono in media tre o quattro al giorno. Un rincaro della tazzina a due euro sarebbe preso malissimo”. Lo ha detto a LaPresse Massimiliano Rosati, titolare dello storico caffè Gambrinus, che ha aggiunto come “nel food il costo della materia prima è relativo. Ci sono voci che incidono di più sul prodotto al consumatore come il fitto, le utenze, il personale”.

