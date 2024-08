Nella disponibilità di soggetti indiziati di far parte del clan camorristico Belforte di Marcianise

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e i militari della guardia costiera dell’Ufficio marittimo di Pozzuoli hanno notificato un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dal pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere, di 43 manufatti edificati a Castel Volturno (Caserta) in località Bagnara. Ieri il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il provvedimento di sequestro.

Gli accertamenti dei militari hanno consentito di verificare che tutte le unità abitative oggetto di sequestro, realizzate a partire dal 1980, erano state edificate in area demaniale e costiera soggetta a vincolo, occupando abusivamente il suolo del Comune di Castel Volturno. Di queste, 7 unità abitative, dislocate in un’area della località Bagnara, erano nella disponibilità di soggetti indiziati di far parte del clan camorristico Belforte di Marcianise o ad essi legati da rapporti di parentela e affinità. Anche con riguardo a tali soggetti, è stata disposta la liberazione degli immobili occupati.

