Stava attraversando la strada insieme ad un amica per andare in chiesa, quando entrambe sono state travolte da un’automobile con alla guida una donna di 72 anni. Nello schianto sono rimaste ferite gravemente entrambe ma una delle due ragazze, la 21enne Camilla Cecconi, è morta ieri sera poco dopo il trasporto in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.

La tragedia, è avvenuta nel comune di Palestrina, nell’hinterland romano in via Prenestina Nuova, nei pressi della parrocchia della Sacra Famiglia, dove la vittima faceva la catechista. La conducente dell’autovettura che l’ha travolta è stata indagata per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Palestrina. La vittima è la 103esima dall’inizio del 2024 sulle strade di Roma e provincia.

