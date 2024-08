La donna era scomparsa mercoledì 21 agosto

È stata ritrovata viva l’89enne che si era persa nei boschi nella zona del Passo della Forcora a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. La donna era scomparsa mercoledì 21 agosto per un’escursione dalla quale non era rientrata. Sin da subito erano stati attivati i vigili del fuoco e istituita l’unità di comando locale per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. Coinvolte unità cinofile, specialisti del Tas (Topografia applicata al soccorso), del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili e pilotaggio remoto), i Saf (Speleo alpino fluviale) e personale di terra. La donna è stata ritrovata e soccorsa da una delle squadre di ricerca. Immediatamente è stato chiesto il supporto del personale sanitario a cui è stata poi affidata per le cure del caso.

