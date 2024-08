Il compagno della 33enne uccisa a Terno d'Isola è tornato dai carabinieri

Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola in provincia di Bergamo, è tornato nuovamente in caserma, questa volta però accompagnato da un legale. L’uomo è andato dai carabinieri per formalità connesse agli atti di polizia giudiziaria in corso.

