Della 40enne Ana Maria Henao Knezevich non si hanno più notizie da febbraio. I sospetti sono ricaduti sul marito

Proseguono le indagini per rintracciare Ana Maria Henao Knezevich, 40enne di origine colombiana e nazionalità statunitense, scomparsa il 2 febbraio a Madrid. Le ricerche si sono estese nel vicentino, ha riferito la polizia nazionale spagnola. Agenti spagnoli e l’Fbi hanno partecipato all’operazione di ricerca coordinata dalle autorità italiane. I sospetti sono ricaduti sul marito, David Knezevich, che è stato arrestato a Miami il 4 maggio, tre mesi dopo la scomparsa della donna.

Ana Maria Henao, riferiscono i media iberici, era arrivata a Madrid alla fine dello scorso anno in cerca di una nuova vita. Aveva un’azienda a Miami con il marito, da cui stava per divorziare, e un patrimonio netto di circa 15 milioni di dollari. La donna aveva affittato un appartamento nel lussuoso quartiere di Salamanca. Dallo scorso febbraio non si hanno sue notizie. Le indagini si sono estese anche a Belgrado, in Serbia, città natale dell’uomo.

