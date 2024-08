L'83enne indagato per il reato di atti sessuali con minorenne. Indagini partite da una segnalazione

Un ex pastore evangelico di 83 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Trento perché indagato per il reato di atti sessuali con minorenne. L’uomo, prima operante in una comunità della Chiesa Evangelica nella provincia di Trento, ha molestato una bambina di 7 anni ed è stato messo agli arresti domiciliari. Le indagini hanno avuto inizio a seguito della segnalazione pervenuta da una volontaria Caritas che, per prima, ha fatto emergere la situazione di pregiudizio a cui sarebbe stata esposta la bambina, originaria del Camerun.

La volontaria era stata contattata dal padre della vittima, il quale le aveva riferito che la figlia era stata molestata sessualmente dal pastore. Da qui la segnalazione dei servizi sociali all’autorità giudiziaria, che ha delegato l’attività d’indagine alla Squadra Mobile. In particolare, sono stati sentiti i genitori della piccola. Dalle loro dichiarazioni è emerso che i primi sospetti risalivano già all’estate dell’anno scorso.

Tuttavia, gli stessi si sentivano frenati da una sorta di soggezione nei confronti della figura del pastore evangelico, dal quale avevano ricevuto ospitalità dal dicembre 2022. Informati i membri della Comunità, nel maggio di quest’anno il pastore è stato sollevato dall’incarico. Diverse le testimonianze acquisite e, a sostegno delle accuse, anche un file audio dove l’ex pastore – nel tentativo di sminuire la gravità della sua condotta – ne ammette comunque la commissione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata