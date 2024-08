Giovanni Costantino, amministratore delegato di Italian Sea Group, all'Associated Press

Superyacht come Bayesian sono “progettati per essere inaffondabili. Ed è inaffondabile non solo perché è stato progettato in questo modo, ma anche perché è una nave a vela e le navi a vela sono le più sicure in assoluto”. Lo ha detto in una intervista all’Associated Press Giovanni Costantino, amministratore delegato di Italian Sea Group, la società che possiede la Perini Navi costruttrice del veliero affondato nei pressi di Porticello (Palermo). Costantino ha specificato che “ovviamente non devono urtare violentemente gli scogli, disfacendo lo scafo, e non devono imbarcare acqua”, suggerendo che la seconda possibilità fosse la più probabile in questo caso. Il manager ha anche osservato che le navi a vela richiedono “una maggiore competenza” per essere guidate rispetto alle barche a motore.

