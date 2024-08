La posizione del proprietario del cane di grossa taglia è al vaglio degli agenti di Roma Capitale

Aveva portato il cagnolino a passeggio in strada ma un pitbull lo ha sbranato e ucciso. È accaduto lunedì pomeriggio in largo Preneste a Roma, dove una donna che stava portando il proprio barboncino al guinzaglio si è trovata davanti un ragazzo con un pitbull. I due animali, entrambi regolarmente al guinzaglio, si sono prima annusati e poi in una frazione di secondo il molosso ha addentato il cane di piccola taglia. L’animale, nonostante i disperati tentativi di salvarlo, è morto poco dopo. La posizione del proprietario del pitbull è al vaglio degli agenti della polizia di Roma Capitale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.

