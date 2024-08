Più di 13mila sono stati invece intercettati e rimandati in Libia

Oltre mille migranti, dall’inizio dell’anno al 17 agosto, sono morti o risultano dispersi nel Mediterraneo centrale. È quanto rileva l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in Libia. In un post sul social X, l’Oim precisa che in questi primi 8 mesi del 2024 13.763 migranti sono stati intercettati e sono stati rimandati in Libia, 421 sono morti e 603 risultano dispersi. Delle persone migranti 12.220 erano uomini, 947 erano donne, 460 erano minori e 136 non sono stati identificati.

From 11 – 17 August 2024, 440 migrants were intercepted and returned to Libya. 👇IOM Libya’s Maritime Update pic.twitter.com/7ZAp69WSvJ — IOM Libya (@IOM_Libya) August 20, 2024

