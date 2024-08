L'operaio era al lavoro nell'azienda Corioni

Un operaio di 22 anni è morto oggi poco prima delle 16 a Monza, nell’azienda Corioni, in via Comunale per Cinisello. Il giovane è rimasto incastrato nel nastro trasportatore per la compattazione rifiuti. Sul posto il personale medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

