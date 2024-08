La vittima viaggiava insieme ad un altra persona rimasta ferita nello schianto tra l'utilitaria e un furgone dell'Ama

Si chiamava Francesca Di Ruberto ed era nata il 6 dicembre del 1979 la donna di 44 anni morta all’alba in un incidente stradale lungo via Trionfale all’altra del San Filippo Neri. La vittima viaggiava insieme ad un altra persona rimasta ferita nello schianto tra l’utilitaria e un furgone dell’Ama. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, la 44enne, all’età di 15 anni, per tutta la stagione televisiva 94/95, era una delle ragazze protagoniste della trasmissione televisiva di Gianni Boncompagni ‘Non è la Rai’ dove cantò il brano ‘Cuore’. Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato negativo al narcotest e all’alcol test.

Ama: “A disposizione delle autorità per chiarire dinamiche incidente”

Ama Spa “si è messa immediatamente a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi”. È quanto riferisce l’azienda dopo l’incidente tra un’autovettura privata e un camion Ama in servizio presso via Trionfale, a Roma. A seguito dell’impatto la conducente della macchina ha perso la vita. I vertici Ama “esprimono sentite condoglianze ai familiari della vittima”.

