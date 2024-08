L'imbarcazione, su cui viaggiavano 22 persone, è naufragata al largo di Porticello

Sono riprese questa mattina a Porticello, vicino Palermo, le ricerche dei sei dispersi del naufragio dello yacht Bayesian. Si cercano l’imprenditore inglese Mike Lynch e la figlia Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie, il legale di Lynch Chris Morvillo e sua moglie Nada Morvillo. La prima ispezione dei sommozzatori speleo dei Vigili del fuoco all’interno del relitto dell’imbarcazione, affondata ieri mattina 19 agosto, è terminata in serata con esito negativo. I sommozzatori sono riusciti ad accedere al ponte di comando ma non all’interno dell’imbarcazione a causa della presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio. Le operazioni sono quindi riprese questa mattina. Quindici le persone tratte in salvo subito dopo il naufragio dello yacht, mentre ieri è stato recuperato il corpo di una vittima: si tratta di un membro dell’equipaggio del Bayesian, il cuoco nato in Canada ma con passaporto di Antigua e Barbuda.

