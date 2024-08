Immagine d'archivio

È stato portato in ospedale in codice rosso, in arresto cardiocircolatorio

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato incosciente nella vasca della piscina del centro sportivo di via Milano 13/g a Cremona ed è in condizioni gravissime. In arresto cardiocircolatorio, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche un’automedica, l’ambulanza e le forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata