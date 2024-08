In casa c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi

Tragedia nel primo pomeriggio a Bologna. Una bambina di quattro anni è morta dopo una caduta dal balcone del terzo piano di una palazzina di via della Campagna, dove la piccola abitava con la famiglia di origine pakistana. In casa c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi. Dopo la caduta la piccola è stata rianimata a lungo ma purtroppo è deceduta in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Per la polizia si è trattato di un tragico incidente.

