Ancora una morte in montagna sulle vette del Cervino nel versante svizzero della montagna. Secondo quanto riporta la polizia cantonale, un alpinista è morto venerdì pomeriggio durante la fase di discesa dalla vetta passando attraverso la cresca dell’Hörnli. A segnalarlo un altro alpinista, intorno alle 14.40: per ragioni ancora da chiarire, l’alpinista, che si trovava da solo, è caduto per circa 800 metri lungo la parete nord quando si trovava a una altitudine di circa 4.200 metri. Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trovato sul ghiacciaio del Cervino. Per lui non c’era più nulla da fare. Sono ora in corso le operazioni di identificazione. Mercoledì erano morti altri due alpinisti in un incidente sul Cervino.

