L'incidente si è verificato a Porto Cesareo

Tre persone sono rimaste gravemente ustionate nell’esplosione di una bombola di gas a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Si tratta di una giovane coppia di fidanzati e del padre di lei in vacanza in Salento. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Giuseppe da Copertino mentre i giovani sono stati trasporti al Vito Fazzi di Lecce. Secondo una prima ricostruzione alla base della tragedia una fuga di gas al pian terreno intorno all’una di questa notte: scesi a controllare hanno probabilmente acceso la luce creando l’innesco che ha provocato l’esplosione. Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata