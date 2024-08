Sei persone sono rimaste ferite

Questa mattina, intorno alle 8.25, in lungadige Attiraglio, all’altezza di Parona, frazione di Verona, un autobus è uscito di strada andando a invadere la corsia opposta e finendo contro un muretto. Una donna è morta mentre era in corso l’intervento dei vigili del fuoco di Verona per estrarla dall’autobus. Sei i feriti, di cui due gravi, ricoverati tra gli Ospedali Borgo Trento, Negrar e Villafranca.

