Raddoppio delle presenze di turisti arabi

Trentino Alto Adige a Ferragosto pieno per il 97% della capacità ricettiva. Lo rileva Assoturismo. Dati confermati anche dalle Apt che mettono in risalto come, oltre alle tradizionali località di montagna, siano quasi sold out anche le città, Trento in testa. Tutto esaurito invece sul lago di Garda. A fronte di un calo dei turisti italiani, gli albergatori registrano un forte aumento di turisti provenienti dalla Polonia. Stabili tedeschi e austriaci. Buono il ritorno di inglesi e americani. La novità è rappresentata dal raddoppio delle presenze dei turisti arabi.

