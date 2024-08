Sei anni fa la tragedia di Genova che costò la vita a 43 persone

Sei anni fa la terribile tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova che causò la morte di 43 persone. Sui loro profili social anche i vigili del fuoco hanno voluto ricordare le vittime del disastro del 14 agosto 2018 decedute nel cedimento del cavalcavia sul Polcevera. “In poche ore 400 #vigilidelfuoco operativi in uno scenario di “guerra”. Sei anni fa il crollo del ponte Morandi a #Genova, oggi il pensiero del Corpo nazionale va alle 43 vittime di quella tragedia”, si legge nel post a commento di un video che mostra le immagini dei soccorsi. Nel capoluogo ligure la commemorazione: “Le responsabilità devono essere definitivamente accertate e auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l’efficacia e la prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia”, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha precisato come “la ricostruzione del collegamento non costituisca un’attenuante”. “Sia un ricordo consapevole di quanto avvenuto”, sottolinea Egle Possetti, portavoce del comitato delle vittime.

