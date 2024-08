La piccola si trovava insieme alla madre nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco

Non ce l’ha fatta la bambina di due anni investita lunedì mentre la madre chiedeva l’elemosina nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La piccola era stata immediatamente soccorsa, ma le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito tanto che già ieri aveva avuto due arresti cardiaci. Le numerose ferite e traumi dovuti all’investimento hanno provocato una insufficienza multiorgano che non le hanno lasciato scampo. Subito dopo l’incidente, circa una 40ina di persone di etnia rom si sono riversate nel parcheggio dell’ospedale ed è stato attivato il servizio di ordine pubblico da parte dei carabinieri in supporto alla polizia locale di Torino.

