L'uomo dovrà rispondere di lesioni aggravate. Il ferito non è in pericolo di vita

I Carabinieri della Stazione di Avigliana, in provincia di Torino, hanno arrestato un cittadino rumeno di 53 anni con l’accusa di lesioni personale aggravate. L’uomo è stato bloccato dai militari, durante un intervento per una lite condominiale tra due coppie di coniugi. Durante il litigio, il 53enne avrebbe colpito alla testa con un’accetta il marito della vicina di casa. Il ferito è stato trasposto all’ospedale di Rivoli in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’aggressore è stato posto agli arresti domiciliari.

