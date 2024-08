La vittima, Pamela Di Lorenzo, era stata colpita lo scorso 3 agosto

Si è spenta la signora colpita da un fulmine 10 giorni fa sulla spiaggia di Alba Adriatica mentre era al mare con delle amiche. Pamela Di Lorenzo, 42 anni, è stata presa in pieno d un fulmine caduto il 3 agosto sulla riva e , assieme a lei, sono rimaste ferite altre due donne, una di origine francese, tutte soccorse immediatamente. Vista la gravità delle condizioni di salute della 42enne, rianimata dopo un massaggio cardiaco in spiaggia, la Di Lorenzo è stata subito trasferita, con l’eliambulanza del 118, all’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo e ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione. Purtroppo, dopo 10 giorni di agonia tra la vita e la morte, il cuore della signora Di Lorenzo ha smesso di battere. Ieri i medici hanno dichiarato la morte cerebrale della 42enne e, dopo ulteriori accertamenti, il decesso.

