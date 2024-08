Vito Ferrantello ogni giorno deve comprare 2000 litri di acqua per le pecore

Ha dovuto abbattere il suo bestiame per la mancanza d’acqua: un anno fa aveva 4000 capi di bestiame, oggi ne sono rimasti 1000. Vito Ferrantello, allevatore di Salemi, in provincia di Trapani, lancia l’allarme: “La situazione qui è grave, stiamo morendo tutti”. Ogni giorno deve rifornirsi di 2000 litri di acqua prelevati con la sua cisterna a circa 50 Km dal suo ovile. “Il bestiame viene foraggiato al minimo e la produzione di latte è molto scarsa”, spiega. “Non so più cosa fare. Nessuno prende decisioni, nessuno ci dà una mano“, aggiunge. Vito Ferrantello racconta anche di essere stato costretto a licenziare due collaboratori e che a breve potrebbe potrebbe addirittura chiudere l’attività.

