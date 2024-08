È stata disposta l'autopsia sul cadavere del 19enne cinese. Al momento non risultano persone indagate

Per la morte di Hu Lipeng, 19enne di origine cinese il cui corpo senza vita è stato trovato poco dopo le 23 di domenica 11 agosto sul selciato di via delle Badie a Prato, la procura della città toscana ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio. Al momento non risultano persone indagate. Gli investigatori escluderebbero quindi l’ipotesi del suicidio del giovane che sarebbe morto per le ferite riportate cadendo dal terzo piano di un condominio. È stata disposta l’autopsia sul cadavere del 19enne e l’incarico è stato affidato alla dottoressa Luciana Sonnellini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata