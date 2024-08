Il piccolo aveva numerosi lividi sul corpo: i medici hanno fatto partire la segnalazione ai carabinieri

Botte a soli due anni tanto da lasciare lividi evidenti scoperti durante una visita in pronto soccorso dopo che il piccolo aveva difficoltà a camminare bene. I carabinieri di Bergamo e i colleghi della Stazione di Ponte San Pietro, hanno arrestato una 18enne e un 32enne per maltrattamenti ai danni del figlio di lei, un bimbo di 2 anni. La madre, lo scorso 17 luglio aveva portato il piccolo al Pronto Soccorso pediatrico di Ponte San Pietro perchè aveva difficoltà a camminare bene. I sanitari hanno però notato che il piccolo aveva numerosi lividi sul corpo. I medici hanno fatto così partire la segnalazione ai militari che hanno avviato un’indagine. I carabinieri hanno scoperto che la coppia avrebbe picchiato il piccolo più volte senza motivo. I due sono stati portati nel carcere di Bergamo e, dopo l’interrogatorio di convalida del Gip, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora in un comune della provincia di Foggia. Il bambino è stato provvisoriamente affidato ad una comunità.

