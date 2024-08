La vittima, Sossio Bencivenga, era un luogotenente dei Carabinieri

Incidente mortale lunedì mattina nelle campagne di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Un 58enne del posto, Sossio Bencivenga, era a bordo del suo trattore quando, durante una manovra, ha colpito un arco in ferro che si è spezzato e lo ha colpito al collo trafiggendolo. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto, in una contrada rurale nei pressi di via Enrico Fermi, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vittima era un carabiniere

La vittima era un luogotenente dei Carabinieri. Originario di Grumo Nevano, era di servizio nel Salernitano; in licenza, stava aiutando il padre anziano a curare il terreno di famiglia.

