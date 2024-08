Paura per alcuni residenti le cui case sono state lambite della fiamme

Giornata infernale per Roma accerchiata tutto il giorno da incendi e devastazione. Il più grande quello che ha interessato la zona della Pisana, Magliana, Aurelia, fino a Trigoria. Un maxi incendio che ha impegnato vigili del fuoco e protezione civile fin dalle prime ore del pomeriggio. Paura per alcuni residenti le cui case sono state lambite della fiamme. Il parco giochi Hydromania è stato evacuato per l’aria irrespirabile e il fumo che ha invaso tutta l’area. La situazione sembra ora sotto controllo ma gli elicotteri dei Vigili de fuoco sono ancora in volo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata