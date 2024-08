Immagini di repertorio

L'uomo ha detto di avere ucciso la donna perché "non voleva farla soffrire"

Ha confessato di aver ucciso la moglie Lucia Felici, 75 anni, trovata morta in casa strangolata questa mattina alle 8.30 nel suo appartamento a Castelnuovo di Porto, a Roma. Carmine Alfano, 83 anni, ha detto di avere ucciso la donna perché “non voleva farla soffrire”, come ha spiegato il procuratore di Tivoli Francesco Menditto ai giornalisti in conferenza stampa. Al momento però agli inquirenti non risulta che la donna soffrisse di qualche patologia. L’uomo si trova al momento in caserma a Castelnuovo di Porto.

