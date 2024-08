Secondo le previsioni dei tecnici le possibili criticità, in particolare in corsia nord, si potranno verificare fino alle 12 di oggi

Anche oggi bollino nero lungo l’Autostrada del Brennero per il grande esodo di Ferragosto. Dalle 8 il servizio viabilità di A22 registra traffico intenso e rallentato in corsia nord tra Affi-lago di Garda e Rovereto nord. Traffico rallentato anche nella viabilità alternativa che porta ai laghi del Trentino e le principali località turistiche di val Rendena e val di Sole. Secondo le previsioni dei tecnici di A22 le possibili criticità, in particolare in corsia nord, si potranno verificare fino alle 12 di oggi.

“Una volta in viaggio ci si potrà affidare ai canali informativi e ai servizi di supporto messi in campo da Autobrennero – fa sapere la società -. In tutto 255 telecamere lungo il tracciato, 403 colonnine Sos, 80 ausiliari della viabilità dislocati con i furgoni di pronto intervento lungo l’arteria, 25 centraline meteo, personale potenziato in servizio nelle stazioni autostradali, personale di manutenzione rafforzato per intervenire in caso di ripristini urgenti, 223 pannelli a messaggio variabile posti lungo i 314 chilometri di arteria, dentro e fuori l’autostrada, per dare informazione in tempo reale all’utenza, modulazione dinamica della velocità per ridurre il fenomeno dello stop and go”.

