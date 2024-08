Invettive contro la premier e i due ministri legate all'ultimo decreto carceri emanato dal governo

Uno striscione contro Meloni, Nordio e Salvini è apparso questa notte sul ponte pedonale di via degli Annibaldi, in pieno centro a Roma, di fronte al Colosseo. “Salvini, Meloni, Nordio: boia, libertà per i detenuti” si legge.

Le invettive contro la premier e i due ministri sono legate all’ultimo decreto carceri emanato dal governo e firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il popolo romano, quello libero e ribelle – è scritto in un comunicato – che lotta per una Roma sovrana e popolare, non dimentica i suoi figli, padri, fratelli e sorelle. E lo fa dal suo cuore, il Colosseo, simbolo di romanità in tutto il mondo”.

