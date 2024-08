In serata la situazione è tornata normale e l'area è stata ripristinata

Una tubatura rotta ha provocato una cascata di acqua scura e maleodorante che si è riversata sui passeggeri in attesa del check-in all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. In alcuni video postati dai passeggeri sui social si vede la cascata d’acqua nera che nella mattinata di venerdì ha invaso il Termina 3 dello scalo di Fiumicino con conseguente fuga delle persone e nasi tappati. Secondo Aeroporti di Roma, il guasto è stato dovuto a un problema di pressione nelle tubature dell’impianto.

#Fiumicino questa mattina. Quasi quasi meglio un tuffo sulla Senna 🤢 pic.twitter.com/hBgZbN0OAM — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) August 10, 2024

In serata la situazione è tornata alla normalità e l’area interessata è stata asciugata. Quello che non si è fermato è l’ironia del popolo del web che in qualche commento ha paragonato l’attesa nell’atrio dell’aeroporto a un tuffo nella Senna.

